Ситник: рішення КСУ не означає припинення моїх повноважень чи моє звільнення

"Ми працюємо в штатному режимі: як директор НАБУ, так і НАБУ в цілому".

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що рішення Конституційного Суду щодо визнання його призначення незаконним не вплине на роботу Бюро та його можливе звільнення з посади директора.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"На сьогоднішній день нічого не змінилося, ми працюємо в штатному режимі: як директор НАБУ, так і НАБУ в цілому", - наголосив Ситник.

Він зазначив, що рішення КС не було для нього несподіванкою.

"Ми бачили, яким чином проводяться рішення через Конституційний Суд, наприклад, рішення про скасування відповідальності про незаконне збагачення. Рішення про скасування повноважень НАБУ про можливість подачі позовів до суду про визнання угод недійсними і багато інших. Тому, в принципі, сказати, що ми здивовані цим рішенням – не здивовані", - сказав Ситник.

Він також наголосив, що це вперше в історії України Конституційний Суд розглянув питання конституційності не нормативного документа, а акта індивідуальної дії.

"Раніше такого не було, і в цьому була проста логіка: Конституційний Суд може розглянути, звичайно, але при цьому це не буде за собою тягнути жодних юридичних наслідків, тому що акт індивідуальної дії вичерпується моментом його виконання. Тобто указ президента видали, після того як я приступив до виконання своїх повноважень, цей указ фактично вичерпав свою дію. Його скасування абсолютно не означає припинення моїх повноважень чи моє звільнення", - сказав директор НАБУ.

Нагадаємо, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Як відомо, у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у КС указ президента Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. Шостий президент Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Рада.

Сам Ситник пов'язував спроби його звільнити зі справою ПриватБанку. За словами колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ було готове висунути підозру колишньому власнику ПриватБанку Ігорю Коломойського, але її заблокував керівник Служби безпеки Іван Баканов.