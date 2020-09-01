Відомий суперник "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
Відомий суперник "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
У Києві триває позачерговий з'їзд "Слуги народу" (оновлено)
У Києві триває позачерговий з'їзд "Слуги народу" (оновлено)
Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду
Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду
"Слуга народу" представила команду кандидатів у мери
"Слуга народу" представила команду кандидатів у мери
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
Лукашенко взявся за оновлення конституції
Лукашенко взявся за оновлення конституції
ГоловнаПраво

На Вінниччині судитимуть одного з керівників військової частини за збитки на 1,5 млн грн

За версією слідства обвинувачений здійснив подвійні виплати грошової допомоги, а також надбавок та премій до заробітної плати.

На Вінниччині судитимуть одного з керівників військової частини за збитки на 1,5 млн грн
Фото: cow.org.ua

Заступника начальника фінансово-економічної служби однієї із військових частин Повітряних сил ЗСУ на Вінниччині судитимуть за нанесення матеріальних збитків у розмірі 1,49 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, у період 2016 – 2019 років, проходячи військову службу на посаді начальника фінансово – економічної служби військової частини Повітряних сил ЗСУ, обвинувачений недбало поставився до своїх службових обов’язків та допустив безпідставне нарахування та виплату коштів військової частини без наказу командира. Зокрема - здійснив подвійні виплати грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також надбавок та премій до заробітної плати.

“Таким чином, військовій частині спричинено матеріальні збитки у розмірі 1,49 млн грн”,- йдеться у повідомленні.

Наразі до Вінницького районного суду Вінницької області скеровано обвинувальний акт щодо майора ЗСУ. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу - "Недбале ставлення до військової служби". Фігуранту справи загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох військовослужбовців однієї із військових частин на Львівщині та представника комерційної структури судитимуть через викрадення та збут комплектуючих до бойових літаків МіГ-29.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також