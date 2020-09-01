На Вінниччині судитимуть одного з керівників військової частини за збитки на 1,5 млн грн

За версією слідства обвинувачений здійснив подвійні виплати грошової допомоги, а також надбавок та премій до заробітної плати.

Заступника начальника фінансово-економічної служби однієї із військових частин Повітряних сил ЗСУ на Вінниччині судитимуть за нанесення матеріальних збитків у розмірі 1,49 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, у період 2016 – 2019 років, проходячи військову службу на посаді начальника фінансово – економічної служби військової частини Повітряних сил ЗСУ, обвинувачений недбало поставився до своїх службових обов’язків та допустив безпідставне нарахування та виплату коштів військової частини без наказу командира. Зокрема - здійснив подвійні виплати грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також надбавок та премій до заробітної плати.

“Таким чином, військовій частині спричинено матеріальні збитки у розмірі 1,49 млн грн”,- йдеться у повідомленні.

Наразі до Вінницького районного суду Вінницької області скеровано обвинувальний акт щодо майора ЗСУ. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу - "Недбале ставлення до військової служби". Фігуранту справи загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох військовослужбовців однієї із військових частин на Львівщині та представника комерційної структури судитимуть через викрадення та збут комплектуючих до бойових літаків МіГ-29.