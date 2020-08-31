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Ексвласника "Дельта Банку" підозрюють в ухиленні від сплати 33 млн грн податків

Йдеться про головного акціонера банку Миколу Лагуна.

Ексвласника "Дельта Банку" підозрюють в ухиленні від сплати 33 млн грн податків
Фото: finbalance.com.ua

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому власнику "Дельта Банку" в ухиленні від сплати податків на суму в понад 33 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, в лютому 2015 року на рахунок колишнього власника АТ «Дельта Банк» надійшли понад 153 млн грн в якості оплати за купiвлю iменних акцiй банку від юридичної особи-нерезидента. Отримавши дохід, він зобов’язаний був в період з січня по травень 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цієї суми. Однак ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах – понад 33 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За даними Інтерфаксу, йдеться про головного акціонера та голову наглядової ради "Дельта Банку" Миколу Лагуна.

Ексвласника банку підозрюють за ч. 3 ст. 212 КК України. Санкція статті передбачає штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, в березні 2015 року в «Дельта Банк», яким керував Микола Лагун, ввели тимчасову адміністрацію. Протягом 2014 -2015 років вкладники не могли отримати свої заощадження. Сума зобов'язань «Дельта Банку» перед вкладниками - близько 50 мільярдів гривень. 5 жовтня 2015 року НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Також у Херсоні СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків. Точна сума завданого держбюджету збитків ще встановлюється, проте вона може перевищити мільярд гривень.

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