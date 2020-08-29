Адвокати Антоненка назвали фільм про справу Шеремета тиском на суд

Захист переконаний, що своїми висловами у кіно правоохоронці та судові експерти порушили презумпцію невинуватості та право на справедливий суд.

Адвокати обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета музиканта та волонтера Андрія Антоненка назвали фільм “Звинуватити не можна виправдати” тиском на суд. Захист подав заяву до Шевченківського суду, оскільки переконаний: своїми висловами у кіно правоохоронці та судові експерти порушили презумпцію невинуватості та право на справедливий суд.

На їхнє переконання, це спричинив показ на телеканалі "1+1" 23 серпня напередодні підготовчого засідання документального кіно під назвою “Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати” виробництва студії "ТТБ СТУДІО", режисера і сценариста Єлизавети Татарінової.

У фільмі демонструються інтерв'ю колишнього генпрокурора Святослава Піскуна, генерал-майора Василя Вовка, колишнього начальника Головного слідчого укправління СБУ, старшого слідчого у цьому кримінальному провадженні підполковника поліції Василя Бирка, заступника голови Нацполіції, генерала поліції Євгена Коваля, начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадима Дзюбинського, слідчого слідчої групи Віктора Гунька, судових експертів КНДІСЕ Олександра Рувіна, Віталія Дралюка, Євгена Тимка, Юрія Ірхіна, а також полковника поліції Володимира Хоменка.

“Судовий експерт Рувін на підтвердження вини обвинувачених демонстрував у камеру документ, не відкритий стороні захисту, і який тому не може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні. Вибухотехніки Дралюк і Хоменко активно коментували матеріали провадження і речові докази, тоді як водночас вони не проводили жодних експертиз в цій справі і не мають доступу до відповідних матеріалів і процесуального статусу експертів. Це взагалі сторонні особи”, - повідомив захист.

Також адвокати назвали дезінформацією висловлювання Коваля, що нібито "всі аргументи захисту були спростовані. Жодне з алібі, які намагалися створити... сторона захисту, не підтвердилось".

Захист додав, що неправдивими є слова заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Гунька, мовляв, "на даний час всі докази, які здобуті в ході проведення досудового розслідування стороною захисту не спростовані. Докази, оцінені судом, визнано належними, допустимими і судом в тому числі й оцінені як докази вини підозрюваних". На думку адвоката Дмитра Кругового, це дезінформація, оскільки суд на цій стадії взагалі не оцінював і не мав права оцінювати докази на підтвердження чи спростування вини фігурантів.

Окрім того, адвокати посилались на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, яка забороняє будь-які заяви з боку посадових осіб державних органів стосовно кримінального слідства, що триває, які давали б громадськості підстави вважати підозрюваного винним і наперед формували б бачення фактів представниками суду.

Насамкінець, захист просить суд з'ясувати ступінь впливу фільму на кожного з присяжних та оголосити клопотання в судовій залі після закінчення процедури їх відбору.

Нагадаємо, що справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, розглядатиме суд присяжних.