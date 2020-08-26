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Суд заарештував майора, який збив трьох курсанток на території військового коледжу

Військовий перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

Суд заарештував майора, який збив трьох курсанток на території військового коледжу
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби, що скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, винуватця ДТП затримали безпосередньо після наїзду на підставі ст. 208 КПК України. На місці події працювала група військових прокурорів Київського гарнізону та слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіціі в Києві.

За даними слідства, військовий перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху" – ред.) та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, вчора на території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму. Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю.

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