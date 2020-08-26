В прокуратурі розповіли про розслідування загибелі Тимчука

Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець розповіла деталі розслідування загибелі народного депутата VIII скликання Дмитра Тимчука, справу щодо смерті якого було закрито напередодні.

Про це повідомляє УНН.

За словами Максимець, провадження закрили у зв’язку з відсутністю події злочину, а саме умисного вбивства.

“Слідство розглядало всі можливі версії загибелі депутата Дмитра Тимчука. За цим фактом того ж дня (19.06.2019) було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України, розслідування у якому проводилося слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві”, - зазначила Максимець.

За її словами, у ході слідства було проведено низку заходів з метою встановлення як обставин, так і всіх можливих причин загибелі.

Вона повідомила, що у день загибелі Дмитра Тимчука в його квартирі провели огляд, вилучили пістолет, з якого був зроблений постріл, магазин з патронами, гільзу. Також були відібрані змиви з рук та частин тіла загиблого та його співмешканки, предмети одягу, інші речові докази.

Установлено, що у квартирі, окрім загиблого та його співмешканки, не було інших осіб. Зі свідчень близького оточення депутата, останній час перед загибеллю він перебував в депресивному стані, рідко виходив з квартири, у день смерті взагалі не залишав місце проживання, що також підтверджується записами з камер відеоспостереження, встановленими біля квартири.

Також під час слідства був проведений слідчий експеримент з метою відтворити ймовірну траєкторію польоту кулі. За результатами проведеної візуалізації з’ясовано, що за певних обставин куля під час пострілу може пройти по встановленій за результатами розтину тіла траєкторії й потрапити в місце ушкодження на стелі.

"Таким чином, згідно висновку судово-медичного експерта, пошкодження, виявлені при дослідженні тіла Дмитра Тимчука, могли утворитися за тих обставин, на які вказала свідок", – йдеться в повідомленні.

Крім того, експерти дійшли висновку, що виявлені на зброї залишки крові належать Дмитру Тимчуку, а не його співмешканці.

Беручи до уваги результати проведених експертиз та інші встановлені під час слідства обставини, слідство дійшло до висновку, що основною та єдиною версію загибелі депутата є самогубство, приводить видання слова Максимець.

"12 грудня 2019 року за результатами повного та всебічного дослідження всіх обставин загибелі Дмитра Тимчука, висновків судових експертиз, проведеного слідчого експерименту, огляду записів з камер відеоспостереження, свідчень його близьких та інших зібраних доказів в їх сукупності, кримінальне провадження, розпочате ч. 1 ст. 115 КК України, було закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто у зв’язку з відсутністю події злочину, а саме умисного вбивства", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Дмитро Тимчук помер 19 червня внаслідок вогнепального поранення в голову. Спочатку повідомляли, що депутат загинув через необережне поводження зі зброєю, пізніше слідство заявляло, що головною версією в розслідуванні є самогубство.

У липні 2019-го з’явилася інформація, що поліція засекретила розслідування загибелі нардепа Тимчука.