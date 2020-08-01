Поліція затримала чоловіка, який побив і намагався зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" (оновлено)

Поліція та прокуратура просять суддю обрати запобіжний захід у вигляді арешту без застави.

Правоохоронці затримали зловмисника, який у суботу скоїв напад на пасажирку поїзда №84 сполученням "Київ-Маріуполь", повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"За інформацією пасажирки, один із пасажирів – чоловік без верхнього одягу, вдерся до купе, де вона перебувала із неповнолітнім сином, та почав завдавати їй тілесних ушкоджень й намагався зґвалтувати", - сказано в повідомленні.

У своєму пості у фейсбуці постраждала жінка - Анастасія Лугова - описала моторошну і жахливу ситуацію.

"В купе я була з сином. Прокинулася від ударів по голові. Невідомий пробрався до нашого купе, вдягнений був лише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів..." - написала жінка.

За словами потерпілої, їй довелось пережити в той вечір ще й людську байдужість. Вивравшишсь із рук нападника, в пошуках порятунку жінка бігла по вагону, стукаючи у всі двері купе, проте ніхто не відгукунувся. До станції "Київ" вона з сином переховувалася в купе провідниці.

Про інцидент повідомили машиністу і начальнику поїзда. Після чого зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція та прокуратура просять суддю обрати запобіжний захід у вигляді арешту без застави.

"Ця особа просто небезпечна для інших. Раніше тричі засуджений Рудзько Віталій Євгенійович, 1975 року народження з Запоріжжя. У 1996 році за крадіжку авто, в 1999-му за хуліганство, в 2008-му за крадіжку.

Віталій Рудзько мав шанс прожити нормальне життя після трьох засуджень і не порушувати закон. Однак він обрав інший шлях і попереду в нього знову багато років за ґратами", - написав Геращенко у фейсбуці.

Оновлено. За клопотанням Київської місцевої прокуратури №9 чоловіка, який у вагоні потяга намагався зґвалтувати жінку, взяли під варту терміном на 2 місяці без застосування застави. Солом'янський районний суд м. Києва повідомив йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 122 КК України.