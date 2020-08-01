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Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" (оновлено)

Зловмисника застрелив снайпер, оскільки він взяв у заручники поліцейського. 

Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" (оновлено)
Скріншот з відео
Фото: скіншот

"Полтавського терориста" Романа Скрипника застрелив снайпер, після чого вибухнула його граната. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті", - написав міністр.

Аваков подякував поліції за злагоджену роботу.

Очільник МВС також опублікував відео ліквідації "полтавського терориста". На ньому видно, як Скрипник падає внаслідок пострілу, працівник правоохоронних органів швидко відбігає від нього, через декілька секунд відбувається вибух.

Оновлення 14:20. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що рішення про вбивство Романа Скрипника прийняли через те, що він взяв у заручники співробітника поліції.

"Снайпер КОРДу отримав команду на ліквідацію небезпечного злочинця, який тримав в заручниках співробітника поліції і погрожував підірвати гранату. Влучним пострілом снайпера в голову він був убитий на місці. Заручник встиг відскочити в сторону і залишився неушкоджений", - написав Геращенко на своїй сторінці у facebook.

Він вважає рішення про ліквідацію терориста виправданим. Оскільки, за його словами, злочинець міг убити заручника або кинути гранату в поліцейських.

Нагадаємо, вранці 23 липня Роман Скрипник із гранатою викрав авто у Полтаві, а потім захопив у заручники працівника карного розшуку. Згодом Скрипник погодився обміняти поліцейського на полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив за межі міста у наданому, відповідно до його вимог, "Богдані". 

Близько 16-ї години того ж дня з’явилася інформація, що Скрипник відпустив полковника Шияна, кинув авто серед дороги та втік у лісосмугу.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що злочинець взяв заручника, щоб уникнути покарання за крадіжку авто.

Скрипник переховувався дев'ять днів. Вночі 1 серпня поліція виявила його і застрелила у покинутому будинку в селі Опішня на Полтавщині. 

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