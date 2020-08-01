BМW під час обгону виїхав на зустрічну смугу.

Фото: Нацполіція

Четверо людей загинули при зіткненні легковика з вантажівкою у Запорізькій області. Про це повідомили в Нацполіції.

Аварія сталася вранці 1 серпня на трасі “Василівка-Бердянськ”.

“Водій автомобіля «BМW» під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення із вантажним автомобілем «MАN»”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Нацполіція

Четверо осіб загинули на місці, ще одну людину госпіталізували. Для деблокації тіл загаблих залучили працівників ДСНС.

Через ДТП рух трасою перекрито, ділянку об’їжджають через сусідні населені пункти.