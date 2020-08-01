Четверо людей загинули при зіткненні легковика з вантажівкою у Запорізькій області. Про це повідомили в Нацполіції.
Аварія сталася вранці 1 серпня на трасі “Василівка-Бердянськ”.
“Водій автомобіля «BМW» під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення із вантажним автомобілем «MАN»”, - йдеться у повідомленні.
Четверо осіб загинули на місці, ще одну людину госпіталізували. Для деблокації тіл загаблих залучили працівників ДСНС.
Через ДТП рух трасою перекрито, ділянку об’їжджають через сусідні населені пункти.
Нагадаємо, в окупованому Криму при зіткненні мікроавтобуса з вантажівкою загинуло дев'ятеро людей.