Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині

Його знайшли в покинутому будинку на околиці села Опішня.

Поліція ліквідувала Романа Скрипника, який з 23 липня переховувався від правоохоронних органів після того, як утримував у заручниках полковника Нацполіції Віталія Шияна.

Скрипника вночі 1 серпня виявили на околиці села Опішня Зіньківського району Полтавщини у покинутому будинку. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він додав, що Скрипник був наркозалежним.

"Зловмисник не захотів здаватися і знову вдався до погроз поліцейським вибухом ручної гранати. Під час вжитих заходів за планом поліцейської операції «Грім» Романа Скрипника як особливо небезпечного, закорінілого кримінального правопорушника, який постійно своїм збройним опором ставив під загрозу життя та здоров’я поліцейських, було ліквідовано влучним пострілом одного з бійців Департаменту "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України", - написав Артем Шевченко.

Нагадаємо, що вранці 23 липня в Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Спочатку він захопив у заручники працівника карного розшуку, але потім погодився обміняти його на полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі "Богдан" у напрямку виїзду з міста.

Близько 16-ї години того ж дня з’явилася інформація, що Скрипник відпустив полковника Шияна, кинув авто серед дороги та втік у лісосмугу.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що злочинцем є раніше неодноразово судимий Роман Скрипник. Він взяв заручника, щоб вимагати залишитися безкарним за крадіжку авто.

25 липня радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол заявив, що затримання "полтавського терориста" Романа Скрипника - питання кількох днів, бо "ну скільки в лісі може бути людина? Ще день, ще два".

Правоохоронці також склали психолого-криміналістичний портрет Скрипника. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл і навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на тлі вживання наркотичних засобів.