Міністерство оборони розповіло про зміни у правилах носіння військової форми одягу та знаків розрізнення Збройних сил України, які нещодавно набрали чинності.

Як інформує пресслужба міністерства, новими правилами впроваджено нові знаки розрізнення військових звань до парадної та парадно-вихідної форми одягу. Зазнали змін і самі знаки розрізнення вищого офіцерського та сержантського і старшинського складу.

Знаки розрізнення військових звань на польовій формі одягу, як і написи на нагрудних знаках, повинні бути виконані чорною ниткою.

Упорядковано розміщення нарукавних знаків. Як на парадній (парадно-вихідній), так і на польовій формі одягу нарукавні знаки, що вказують на приналежність до виду чи роду військ, розміщуються на правому рукаві. Нарукавний знак військової частини - на лівому. Знак "Державний Прапор України" також розміщується на обох рукавах.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Зазнали змін і емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу.

Нові емблеми отримали офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв’язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медична та ветеринарна служба, частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку, військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Затверджено нові беретні знаки радіотехнічних військ та військ зв’язку, морської піхоти та Державної спеціальної служби транспорту.

Нові нарукавні знаки визначено для Апарату головнокомандувача Збройних сил України, військової служби правопорядку, медичної служби, Державної спеціальної служби транспорту, морської авіації і морської піхоти.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Правилами, до яких внесено зміни, передбачається носіння нових елементів однострою, а саме демісезонної куртки, жіночого кашкета та спортивної форми. Впорядковується форма одягу військовослужбовців-жінок Військово-морських сил. Урегульовано порядок носіння сорочки-поло.

Пілотки залишено лише для авіаційних частин, а кант на них - єдиного білого кольору.

Уточнено порядок носіння нагород і відомчих відзнак.

Нагадаємо, що нові правила носіння військової форми були впроваджені 30 червня. Тепер правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення поширюються і на Державну спеціальну службу транспорту.