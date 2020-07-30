Експосадовців ЗСУ викрили на 37 млн гривень зловживань під час облаштування полігону "Широкий Лан"

Детективи Національного бюро викрили групу осіб у складі колишніх посадовців Збройних сил України та бізнесу на зловживаннях під час облаштування військового полігону "Широкий Лан" у Миколаївській області.

Про це повідомляють на сайті НАБУ.

Зазначають, що в результаті їхніх дій державі було завдано шкоди на понад 37 млн гривень.

Сьогодні, 30 липня, п’ятьом особам повідомлено про підозру: начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ; начальнику Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ; начальнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ (усі посади - на момент скоєння злочину); бенефіціару та директору ТОВ. Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів. НАБУ і САП вживає заходів для встановлення інших учасників вчинення злочину.

"Слідство встановило, що посадові особи ЗСУ у змові з представниками ТОВ організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору «Широкий Лан» у с. Улянівка (Миколаївська обл.) у такий спосіб, що ТОВ отримало від Міністерства оборони понад 37 млн грн за роботи, яких фактично не виконало. Сума завданих державі збитків унаслідок незаконної переплати підтверджена висновком Державної аудиторської служби та експертизами", - наголосили в НАБУ.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП здійснюють із листопада 2019 року.

Нагадаємо, у 2016 році тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив від виконання службових обов'язків командира військової частини на полігоні "Широкий Лан". Після перевірки було виявлено ряд порушень, за якими призначено розслідування.

Раніше Полторак звільнив полковника через зрив ремонту їдальні на цьому полігоні. Того ж року начальника полігону "Широкий Лан" було визнано винним у порушеннях під час проведення закупівель і засуджено до трьох діб гауптвахти.