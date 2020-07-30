Фонд Ріната Ахметова: об’єднати зусилля заради порятунку країни

Епідемія коронавірусу, що стала серйозним випробуванням для України, відступає неохоче. Пацієнти й далі надходять у лікарні, і лікарі, як і раніше, працюють на межі можливостей. Щоб максимально ефективно допомогти країні та підвищити якість медичної допомоги, Рінат Ахметов об’єднав усі ресурси. Це дало змогу якнайшвидше закрити основні медичні потреби державних лікарень, серед яких були апарати ШВЛ.

"Для Фонду Ріната Ахметова допомога системі охорони здоров’я завжди була одним із пріоритетів. Ще в лютому цього року Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу країні. Він об’єднав ресурси благодійного Фонду, Футбольного клубу «Шахтар», Метінвесту та інших бізнесів SCM для допомоги Україні та виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом у рамках проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні». Цей проєкт став частиною програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів»", – розповіла Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

З 200 апаратів ШВЛ, закуплених Фондом для державних лікарень, більш ніж 100 уже доставлено в Україну. Щотижня обладнання отримують кілька медустанов.

Минулого тижня Фонд Ріната Ахметова і ФК «Шахтар» передали два сучасні апарати штучної вентиляції легенів Харківському обласному клінічному диспансеру радіаційного захисту населення.

Сертифікат на апарати ШВЛ директор зі стратегії та комунікацій ФК «Шахтар» Юрій Свиридов вручив директору диспансеру Ірині Пироговій.

"Футбольний клуб «Шахтар» уже третій рік проводить свої домашні матчі в Харкові. Тому для нас особливо важливо, що разом із Фондом Ріната Ахметова ми можемо допомогти місту в боротьбі з коронавірусом. Хочу ще раз подякувати лікарям, які продовжують робити неймовірне – рятувати життя. Дякую за ваші золоті руки, за чуйне серце, за високий професіоналізм", – сказав Юрій Свиридов.

Зі свого боку Ірина Пирогова вказала на роль допомоги Фонду в боротьбі з епідемією.

"Дякую Фонду Ріната Ахметова за надану можливість працювати з новим, сучасним обладнанням. Надаючи допомогу хворим на коронавірус, ми відчули, наскільки наша матеріально-технічна база й апарати ШВЛ потребують оновлення. Й отримання сучасних апаратів високого класу допоможе медикам розв’язати багато проблем, підвищити ефективність лікування та боротьби з цією хворобою", – зазначила Ірина Пирогова.

Подяку також висловив заступник керівника Харківської обласної державної адміністрації Євген Грицьков:

"Ми вдячні Фонду Ріната Ахметова за благодійну допомогу лікарням, лікарям, пацієнтам. Медзаклади, які її отримують, сьогодні забезпечені практично всім необхідним. Ще раз дякуємо".

Також Фонд Ріната Ахметова спільно з ДТЕК двома траншами передав Центральній міській лікарні Рубіжного (Луганська область) п’ять апаратів штучної вентиляції легенів.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай подякував Фонду Ріната Ахметова за системну допомогу та зазначив, що медичне обладнання, яке передає Фонд, покриває значну частку потреб регіону.

"Рубіжанська лікарня – профільна. Хворих насамперед везуть саме сюди. Хотілося б, щоб ці апарати ніколи не знадобилися, але розумію, що таке неможливо. З огляду на те, що хвороба смертельно небезпечна, переоцінити важливість апаратів ШВЛ складно. Особливо зараз, коли купити таке обладнання практично неможливо. Дякую Фонду Ріната Ахметова за своєчасну й таку потрібну допомогу", – сказав Сергій Гайдай.

Представник ДТЕК Віталій Шевченко у відповідь зазначив, що Луганщина серед тих областей, кому Фонд Ріната Ахметова разом із бізнесами SCM допомагає на постійній основі. Зокрема в рамках кампанії з боротьби з коронавірусом:

"У квітні Фонд Ріната Ахметова разом із ДТЕК передав регіону 30 тисяч експрес-тестів для діагностики COVID-19, у травні – 6 тисяч захисних костюмів, санітайзери, аксіометри, пульсометри, засоби індивідуального захисту. У червні медики Луганської області отримали від Фонду Ріната Ахметова чотири сучасні апарати ШВЛ. Сьогодні ми передаємо лікарям ще шість апаратів, три з яких будуть рятувати життя важких пацієнтів у Лисичанську і три – у Рубіжному".

Заступник головного лікаря Рубіжанської центральної міської лікарні Ніна Осиченко розповіла, що два апарати, передані Фондом раніше, уже рятують життя.

"Зараз отримуємо ще три. Звичайно, це полегшить працю реаніматологів, покращить якість надання медичної допомоги нашим хворим і врятує багато життів. Від імені медичних працівників нашої лікарні хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова за надану допомогу. Щиро дякуємо!" – сказала Ніна Андріївна.

З початку епідемії коронавірусу сучасні апарати ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова отримали державні лікарні у Львівській, Івано-Франківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській Харківській областях, а також у Києві.

Докладніше про те, як Фонд Ріната Ахметова допомагає Україні боротися з коронавірусом, читайте в наших спеціальних матеріалахтутітут.