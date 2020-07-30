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ФСБ заявила про затримання "українського шпигуна" в Криму

Це - військовий Чорноморського флоту РФ. 

ФСБ заявила про затримання "українського шпигуна" в Криму
Фото: ФСБ

Російська ФСБ заявила про затримання в окупованому Криму військового Чорноморського флоту, який нібито працював на українську розвідку.

Про це пише РБК з посиланням на Центр зв'язків з громадськістю ФСБ.

За версією слідства окупантів, затриманий передавав українській розвідці секретні дані. Чоловіка затримали в Севастополі. 

Кримінальна справа відкрита за ст. 275 УК РФ (державна зрада). Суд заарештував його, йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в лютому ФСБ затримала в Криму члена добровольчого батальйону ім. Челебіджихана, звинувативши його в участі в "незаконному військовому формуванні".

Крім того, в листопаді 2019 ФСБ заявила про затримання "українського шпигуна" в Ростовській області. Окупанти заявили, що чоловік виконував завдання ГУ розвідки Міноборони та збирав секретні дані.

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