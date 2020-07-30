29 липня близько десятої вечора медичиний гелікоптер ДСНС доправив до Києва 13-річну дівчинку, яка разом із сестрою та батьками потрапила у ДТП, що сталася 27 липня на трасі Київ-Чоп в с. Дубина Бродівського району Львівської області.

Фото: ДСНС

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"З міста Броди дитину було вирішено транспортувати після консультації фахівців - нейрохірурга та анестезіолога, які також прибули з Києва. Надалі її лікуванням займатимуться столичні лікарі", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ДСНС зазначають, що цьогоріч це вже не перший випадок, коли гелікоптери ДСНС надають допомогу громадянам, котрі з різних причин не можуть безпечно дістатися медичного закладу в іншому куточку країни.

Так, нещодавно до столичного Інституту серця було перевезено пацієнта після трансплантації серця. Також під час недавніх паводків у Карпатському регіоні гелікоптер ДСНС транспортував породіллю, якій була необхідна госпіталізація, проте дороги були пошкоджені негодою.

Загалом виконання рейсів санавіації дозволяє у найкоротші терміни доправили важкохворих, або важкотравмованих пацієнтів для надання їм необхідної допомоги без ризику ускладнень у разі наземного транспортування, зазначають у ДСНС.