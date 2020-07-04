Во Львовской городской клинической больнице скорой помощи 4 июля впервые провели трансплантацию сердца и двух почек. Об этом сообщил главный врач Олег Самчук на своей странице в facebook.

"Мы это сделали! Во Львове на протяжении последних суток трансплантировали сердце и две почки! Последняя операция закончилась буквально несколько часов назад. Я бесконечно благодарен всем. И особая благодарность - родным погибшего мужчины. Ваше непростое решение стало спасением для сразу трех человек", - написал главврач .

Донором, органы которого использовали для трансплантации, стал 58-летний львовянин, который упал с высоты и получил травмы несовместимые с жизнью.

Врачи констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации. Согласие на забор органов дали мама и сестра.

"Новое" сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт. Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, у мужчины не было", - отметил Самчук.

Операцию по пересадке сердца львовские хирурги провели совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым.

Почки пересадили мужчинам - один из Львова, второй из Тернопольской области. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра.

Напомним, операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с 31 марта 2019 года, когда вступил в силу закон, регулирующий пересадку органов от умершего человека.

Впервые за последние 15 лет пересадку сердца в Украине провели 25 декабря 2019 в Ковельской районной больнице на Волыни. Ранее, 15 ноября, также в Ковеле впервые в Украине провели операцию по пересадке почки.