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Офис президента сообщил о выздоровлении Зеленской от коронавируса

Лечение от пневмонии она будет продолжать дома. 

Офис президента сообщил о выздоровлении Зеленской от коронавируса
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленская уже выписалась из больницы и находится дома.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива находиться с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной ним двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении. 

Коронавирус у жены президента был обнаружен 12 июня. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно.

Уже 16 июня ее госпитализировали. Ей установили диагноз - внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Президент прошел тест на коронавирус и получил негативный результат. Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

18 июня в ОПУ сообщили, что первая леди продолжает лечение в стационаре столичной больницы. Она проходила антибактериальную терапию.

30 июня сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение коронавируса в одной из киевских больниц.

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