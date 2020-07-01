Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)

Для юридических лиц он будут выше.

Кабинет министров на заседании 1 июля одобрил штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и транспорте без защитных масок во время карантина. Об этом пишет "Украинская правда".

Предложение о введении санкции озвучил министр юстиции Денис Малюська. Члены правительства поддержали его единогласно.

"Устанавливаем специальную ответственность за отсутствие масок у граждан Украины - ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно - ответственность юрлиц: владельцев домов, сооружений и общественного транспорта", - пояснил Малюська.

Он добавил, что для физлиц штрафы будут сравнительно небольшими, а для юрлиц - от 3400 до 5100 гривен.

Обновление. На сайте Минюста уточнили, что для физических лиц предлагается установить штраф в 170-255 гривен. Таким образом штраф для граждан значительно уменьшается, поскольку ранее отсутствие маски могло повлечь штраф в 17 000 гривен.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов предупредил украинцев, что адаптивный карантин и его постепенное смягчение не означает отмену масочного режима.

Согласно постановлению правительства об адаптивном карантине, маски, в том числе самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.

До 22 мая ношение масок было обязательно во всех общественных местах, то есть также на улицах.

16 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил усилить административную ответственность за отсутствие масок в помещениях и общественном транспорте.