Глава Минздрава допустил закрытие курортов из-за коронавируса

В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры для курортов, в частности Одессы, из-за значительного увеличения количества инфицированных COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает ТСН.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы - ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. Аналогично 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - отметил министр.

Напомним, с 22 июня в Одессе ужесточили карантин, но пляжи рестораны решили не закрывать. Сообщалось, что в городе будет запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров.

Арендаторам пляжей рекомендовали обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а ресторанам - обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними опять не больше четырех человек.

Персонал коммунальных пляжей Одессы обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию - два метра.