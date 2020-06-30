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В США зафиксировано более 40 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

Общее число инфицированных в США приближается к 2,7 млн человек.

В США зафиксировано более 40 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
Фото: EPA/UPG

Власти Соединенных Штатов Америки объявили, что число новых случаев заражения коронавирусом превысило 40 тысяч.

Такое количество инфицированных за сутки зарегистрировано четвертый раз за последние пять дней, передает DW.

Общее число инфицированных в США приближается к 2,7 млн человек. От последствий COVID-19 скончались более 128 тысяч пациентов.

Сообщается, что американский штат Аризона из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом отменил послабления карантинного режима. Распоряжением губернатора Дугласа Дьюси закрываются бары, фитнес-центры, кинотеатры, до конца июля запрещены мероприятия с участием более 50 человек.

Все это происходит спустя неделю после большого предвыборного мероприятия Дональда Трампа в Аризоне.

В штате, население которого составляет 7 млн человек подтверждены на сегодняшний день 75 тысяч случае инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,4 млн человек, свыше 509 тысяч скончались. Выздоровели более 5,7 млн пациентов.

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