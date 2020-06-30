Мадуро выслал из Венесуэлы посла ЕС в ответ на введенные санкции

Президент Николас Мадуро выслал посла Европейского Союза Изабель Брильанте из Венесуэлы в ответ на санкции ЕС относительно высокопоставленных чиновников в правительстве. Об этом пишет Bloomberg.

О своем решении Мадуро объявил в телевизионном обращении после того, как Совет ЕС наложил санкции на 11 членов окружения Мадуро за подрыв полномочий Национального собрания и верховенства закона в стране. Посланнику ЕС Изабель Брильанте Педроса было предоставлено 72 часа для выезда из страны.

"Верховный ЕС опубликовал резолюцию, санкционирующую венесуэльцев, которые защищают Конституцию", - заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы также обвинил посла Испании в Каракасе Хесуса Сильву в участии в попытке в апреле 2019 года свергнуть его. Мадуро добавил, что Венесуэла рассмотрит дипломатические действия, связанные с положением Сильвы в стране.

Напомним, что после избрания Мадуро на второй президентский срок в 2019 году глава оппозиции, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Мадуро в ответ на это заявил, что остается президентом до истечения своих полномочий в 2025 году.

Около 50 государств признали Гуайдо. В то же время Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность признают Россия, Китай и Куба.

30 апреля Гуайдо и сторонники совершили попытку переворота, которая не увенчалась успехом.

В марте 2020 США обвинили Мадуро в причастности к контрабанде наркотиков. Глава Минюста США Уильям Барр заявил, что Мадуро сотрудничает с колумбийской группировкой в поставках кокаина в Штаты.