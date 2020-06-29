Иран заявил об отправке во Францию "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого в январе под Тегераном Boeing 737 авиакомпании "Международные линии Украины".

Об этом сообщают государственные СМИ Ирана, передает Associated Press.

Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки заявил, что один из бортовых самописцев "был физически поврежден", поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

Как пояснил прокурор, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

После этого министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет приступать к расшифровке "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", но и передавать его правительствам других стран не будет.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).