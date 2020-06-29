Последний американский штат отказался от эмблемы конфедератов в своем флаге

Законодательное собрание Миссисипи проголосовало за изменение флага этого штата. С него уберут символику конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года.

Как сообщает местное издание WLBT, в воскресенье палата представителей штата Миссисипи одобрила законопроект об изменении флага 91 голосами "за" при 23 "против", а Сенат - 37 голосами "за" при 14 - "против".

Будет создана специальная комиссия по редизайну флага. Законом предусмотрено, что в нем не должно остаться боевого знамени конфедератов и должен быть девиз "На Бога уповаем" (In God We Trust).

Окончательный вариант будет представлен не позже 14 сентября, а в ноябре жители штата проголосуют за него. Если голосование провалится, будет разработан другой дизайн.

Законопроект еще должен быть подписан губернатором Тейтом Ривзом, но в этом проблемы не будет - он обещал поддержать эту инициативу.

Флаг штата Миссисипи - последний в США, где до сих пор есть боевое знамя конфедератов.