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Папа Римский призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине

Понтифик пожелал "Господнего утешения и братской помощи".

Папа Римский призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине
Последствия паводка в селе Белые Ославы
Фото: twitter.com/poroshenko

Папа Римский Франциск призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине.

Как сообщает Vatican News, во время воскресной встречи с верующими понтифик попросил молиться за успех предстоящей Донорской конференции по Сирии, проводимой Евросоюзом в сотрудничестве с ООН, а также за население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.

"Призываю молиться... также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они получат Господнее утешение и братскую помощь", - сказал Папа Римский.

Напомним, что из-за сильных дождей в июне 2020 года вышли из берегов реки Карпат. В результате были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.

Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область. Там погибли три человека.

Кабинет министров выделил 672 млн на борьбу с последствиями паводка и еще 82 млн гривен на финансирование сил МВД, задействованных в ней.

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