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В Китае 500 тыс. человек отправили на изоляцию в связи со вспышкой коронавируса

Новые случаи связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади".

В Китае 500 тыс. человек отправили на изоляцию в связи со вспышкой коронавируса
Фото: www.npr.org

Власти Китая ввели режим строгой изоляции в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек, в связи с новыми случаями коронавируса. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, был взят под усиленный контроль после выявления здесь 12 случаев коронавируса, 11 из которых оказались связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади", ставшим новым эпицентром распространения инфекции в регионе.

До этого в уезде Аньсинь уже вводились ограничения на поездки, однако теперь только одному члену семьи раз в день разрешено выходить из дома, чтобы приобрести продовольствие и медикаменты. Граждане также могут покидать жилища для получения медицинской помощи.

Госкомздрав КНР ранее сообщил, что за истекшие сутки в Китае выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом. 

Всего с середины июня в Пекине выявлены более 300 случаев коронавируса.

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