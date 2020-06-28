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The Rolling Stones запретила Трампу использовать свои песни во время предвыборной кампании

Рок-группа пригрозила американскому президенту судом.

The Rolling Stones запретила Трампу использовать свои песни во время предвыборной кампании
Фото: EPA/UPG

Британская рок-группа The Rolling Stones запретила президенту США Дональду Трампу использовать композиции группы во время кампании по переизбранию на пост президента. 

Соответствующее заявление от имени коллектива распространила организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.), сообщает журнал Rolling Stone.

"BMI уведомила предвыборную кампанию Трампа от имени Stones, что несанкционированное использование их [музыкантов The Rolling Stones] песен будет нарушением лицензионного соглашения", - говорится в заявлении.

В случае, если Трамп проигнорирует запрет группы и продолжит использовать ее композиции, то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия.

Как пишет BBC, во время избирательной кампании в 2016 году, которая завершилась для Трампа победой на президентских выборах, во время его встречи с избирателями воспроизводились различные хиты британской группы, в том числе композиция You Can’t Always Get What You Want.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Основным соперником Трампа на выборах является 77-летний демократ Байден.

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