«Як я вбив Плутон і чому це було неминуче»: чому вам варто прочитати книгу про Сонячну систему?

Поєднання космосу та науки може вас налякати, але в цьому випадку хвилювання даремні. Книга Брауна передовсім про життя, а вже потім про космос і науку.

Нещодавно у видавництві «Бородатий Тамарин» друком вийшла книга астронома Майкла Брауна «Як я вбив Плутон і чому це було неминуче». Вона поповнила серію Corvus, книжки з якої описують світ поза межами Землі з точки зору науки.

Причина №1: зрозумієте, чому Плутон вилучили зі списку планет Сонячної системи

2006 року Міжнародний астрономічний союз понизив Плутон до статусу карликової планети. Це сталося після того, як Майкл Браун відкрив Еріду – трішки менший за Плутон небесний об’єкт. Відтак постало питання: що з нею робити? Визнавати десятою планетою Сонячної чи системи чи разом з Плутоном записувати до карликових планет?

Планета повинна обертатися навколо Сонця, мати сферичну форму і очищати свою орбіту від інших об’єктів. Плутон обертається навколо Сонця, має сферичну форму, але його орбітальна зона заповнена іншими об'єктами поясу Койпера. Тобто третя умова не виконується, тому його понизили до статусу карликової планети.

«Що люди мають на увазі, коли кажуть "планета"? Вони мають на увазі цілу гору ненаукової маячні. А ще – дев’ять конкретних об’єктів Сонячної системи. На що я просив їх уточнити: а як ви зрозумієте, що якийсь нововідкритий об’єкт можна назвати планетою? Відповідь завжди була одна: якщо він буде завбільшки з інші планети».

Це не дуже науковий підхід, бо з таким успіхом можемо розширювати Сонячну систему безкінечно. «Цей небесний об’єкт плюс-мінус як Плутон, запишіть його як десяту планету, будь ласка».

Причина №2: дізнаєтеся більше про Сонячну систему і науку, яка може бути цікавою й зрозумілою

Що ви знаєте про Цереру? Колись вона була восьмою планетою Сонячної системи. За два роки на її честь назвали новий елемент церій, який нині використовується у різних галузях. Наприклад, оксид церію застосовують для полірування скла, екранів і оптичних лінз.

Згодом відкрили Палладу, яку негайно записали до пантеону планет. На її честь теж назвали хімічний елемент – паладій, усе як годиться.

«Церера й Паллада, хоч і вважалися повноцінними планетами, мали кілька загадкових властивостей. Тоді як інші планети були досить широко рознесені на своїх орбітах навколо Сонця, Церера й Паллада розташовувалися, якщо говорити в космічних масштабах, просто одна на одній між Марсом і Юпітером».

А ще вони були настільки крихітними, що навіть із найкращими телескопами здавалися просто цяточками світла. Незабаром астрономи знайшли ще дві планети в тій самій ділянці космосу – Юнону та Весту. На їхню честь вже не називали хімічних елементів – хіміки втомилися, надто багато планет було знайдено за невеликий проміжок часу.

У 1850-х роках Цереру, Палладу, Юнону та Весту справедливо понизили до статусу астероїдів. Тож коли Майкл Браун «убив» Плутон, то не вперше змінив Сонячну систему. Інколи розумні люди теж помиляються, а інші розумні люди зауважують їхні помилки і виправляють їх. Так удосконалюється наука – про розвиток астрономії автор розповідає людською мовою і з гумором.

Причина № 3: надихнетеся на нові звершення

Усе почалося з того, що Браун захотів знайти десяту планету. Це була божевільна ідея, адже всі поважні астрономи знали, що Планети Х не існує. Плутон – своєрідна крапка Сонячної системи, проте Майкл знайшов за ним Еріду. Його відкриття стало сенсацією, яка вартувала йому сну, спокою і кількох тонн нервових клітин. Лишень уявіть: ви щоночі скануєте зоряне небо, передивляєтеся знімки, сортуєте дані, проводите розрахунки, але небесний об’єкт пристойного розміру все не трапляється. У якийсь момент Браун хотів завершити пошуки, але люди, які щиро захоплювалися його відданістю справі, сказали: «Іди і знайди ту планету». І він знайшов, щоправда карликову.

Після наукового вбивства Плутона астроном отримував сотні гнівних листів, адже не просто змінив Сонячну систему, а зруйнував усталений факт, який залишався непохитним 75 років. Багатьом людям здавалося, що планет може бути лише дев’ять. Але в різні періоди їхня кількість змінювалася. Спершу їх було шість, потім сім, десять, одинадцять, вісім, дев’ять і знову вісім. Браун не спровокував «астрономічний хаос», а навпаки нарешті навів у Сонячній системі лад.

Інколи наші відкриття руйнують уявлення інших людей про навколишній світ, його будову й закони. Серйозні зміни завжди супроводжуються супротивом і неприйняттям. Та якщо ви впевнені у своїх розрахунках чи думках, це не має вас зупиняти.