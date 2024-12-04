Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому

Настав час глибше поглянути на значення ракетної програми для України – як зараз, так і в перспективі майбутнього.

Сьогодні, коли війна триває, ракети стають не лише символом технологічного прориву, а й критично важливим інструментом для захисту нашої держави.

13 квітня 2022 року стало історичним днем для української оборони. Саме тоді, використовуючи вітчизняний ракетний комплекс «Нептун», Збройні сили України потопили флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер «Москва».

Фото: Генштаб

Чому ракети – це наша стратегічна перевага?

У сучасній війні ракети є ключовим елементом для завдання ударів у глибокий тил противника. Попри ефективність дронів, їхня потужність обмежена.

Крім того, використання іноземних ракет часто потребує узгодження з партнерами.

Тут і проявляється стратегічна важливість власних ракет. Українські крилаті та балістичні ракети дозволять нашим Збройним Силам діяти незалежно, завдаючи точкових ударів по ключових об’єктах ворога.

Це не лише посилює нашу оборону, але й створює ефективний механізм стримування агресора.

Досягнення українських розробників

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет. Це стало можливим завдяки роботі Міністерства оборони, яке координує як державні, так і приватні ініціативи у ракетобудуванні.

Зокрема, відновлено та масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу «Нептун». Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.

Фото: rnbo.gov.ua Мобільный комплекс крилатих ракет «Нептун»

Приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. Наприклад, новий стартап реалізував проєкт ракети «Паляниця», яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони.

Це яскравий приклад того, як держава та приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети.

Міжнародна співпраця – нові горизонти

Україна не лише розвиває власний потенціал, а й інтегрується у європейську оборонну промисловість. Ця співпраця дозволяє локалізувати виробництво іноземних технологій в Україні.

Серед ключових проєктів:

Спільна програма з Італією, яка передбачає участь українських виробників у збільшенні виробничих потужностей.

Проєкт з Бельгією, спрямований на локалізацію виробництва зенітних комплексів та ракет на українських підприємствах.

Ці ініціативи забезпечують доступ до передових розробок і створюють можливість для модернізації української оборонної індустрії.

На шляху до оборонної незалежності

Міністерство оборони України активно прискорює структурні зміни, створюючи умови для більш ефективного управління ракетною програмою. Новий Департамент супроводження ракетних проєктів та засобів ПРО, а також Головне управління розвитку ракетних програм координуватимуть зусилля держави й приватного сектора.

Ця програма дозволить не тільки забезпечити сучасне озброєння для сьогоднішніх боїв, але й закласти фундамент для оборони майбутнього.

Українські ракети стануть гарантом безпеки нашої держави, здатним стримувати будь-яку агресію.

Майбутнє, яке ми створюємо вже зараз

Українська ракетна програма – це не лише про війну. Це про незалежність, самодостатність і технологічний прорив.

Наші успіхи у ракетобудуванні доводять: ми здатні створювати зброю, яка змінює правила гри.

Ці ракети захистять нашу землю сьогодні. І вони забезпечать мир у майбутньому. Бо у сучасному світі перемога – це не лише питання сили, а й питання технологій.

І в цьому наша країна має що сказати вже сьогодні.