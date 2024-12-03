Вплив МВФ чи домовленості з тютюновиками? Як Україна відмовляється від ефективної політики оподаткування електронних цигарок

27 листопада Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, попри гостру дискусію, таки підтримав законопроєкт №11090 та рекомендував його до другого читання, зберігши податкову преференцію на ТВЕН.

Про що йдеться: законопроєкт №11090, ініційований Міністерством фінансів України, серед іншого пропонує підвищити акцизну ставку на цигарки до 90 євро на 1000 штук, тоді як для ґаджетів (ТВЕН) — лише до 72 євро до 2028 року. Це створить 20% податкову знижку для таких виробів, яка абсолютно невигідна для України.

Вже девʼять місяців Верховна Рада розглядає підвищення акцизів на тютюнові вироби (законопроєкт №11090), вже девʼять місяців громадськість наголошує на тому, що податкова преференція на тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН) є неприпустимою, а тютюнова індустрія вперто гне свою лінію та використовує всі можливі методи тиску, аби досягнути свого.

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Що ж вирішить більшість у парламенті?

Ми наближаємося до голосування цього питання, але шите воно білими нитками. Бо якось вже надто проглядається зацікавленість Міністерства фінансів України у наданні податкової пільги наркотичній продукції, а мало б бути навпаки, адже саме Мінфін має шукати фінансування та надходження у бюджет, а тут діє проти інтересів держави.

Під прикриттям МВФ. Розворот від ефективної політики оподаткування ТВЕН на рівні з сигаретами

У 2021 році, коли Верховна Рада прийняла дуже правильне та, як показав досвід, ефективне рішення вирівняти акциз на цигарки, сигарили та ТВЕН, саме одним із тих, хто відстоював це рішення був голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В результаті лише за перший рік після впровадження рівномірного податку надходження у бюджет від ТВЕН зросли у шість разів з 1,7 до 10,2 млрд грн. У 2024 році це число сягнуло 14,4 млрд грн. Не забуваймо, що як сьогодні, так і тоді (та й завжди) тютюнова індустрія лякала зростанням нелегальної торгівлі тютюновими виробами для нагрівання, а тепер заявляє, що 99,9% ТВЕН в Україні є легальними.

У дискусії щодо законопроєкту №11090 тютюнові лобісти кричать, що ТВЕН знаходяться в білій площині і "краще не піднімати на них податки на рівні із сигаретами, щоб люди купували легальні стіки, а не дешеві підробні сигарети".

Та справа в тім, що на сьогодні пачка ТВЕН коштує на рівні з сигаретами преміум класу (95 — 115 грн), тож навіть, якщо сигарети для нагрівання зростуть в ціні менше, ніж би нам того хотілося, покупці нелегальних сигарет навряд чи стануть купувати ТВЕН, до яких ще й дорогий пристрій треба купити.

Данило Гетманцев до останнього вагався, принаймні склалося таке враження, адже якось не личить відмовлятися від ефективної політики, яку ж сам і відстояв 4 роки тому. Тоді як Міністерство фінансів, яке й ініціювало законопроєкт №11090, з самого початку відстоювало податкову преференцію та не соромилося зазначати, що це вигідний для держави компроміс з тютюновими компаніями.

Наголошу, що така співпраця суперечить РКБТ ВООЗ та законодавству України (ст. 4 Закону України №2899-IV). Чому Мінфін так чинить, лишається тільки здогадуватися, але виглядає, що Міністерство фінансів хтось “тримає за горло”.

Отож до пана Данила. Видно таки й голова комітету змирився і вирішив, що проти течії плисти надто складно. На останній робочій групі щодо законопроєкту №11090 Гетманцев повідомив, що дискусія закрита, оскільки свою підтримку акцизній пільзі для ТВЕН висловив Міжнародний валютний фонд: “отримавши офіційну позицію від них ми, на жаль, з вами як би не хотіли зробити те, що ми хочемо зробити, але ми зможемо це зробити тільки тоді, коли будемо самі себе фінансувати”.

Але таким чином ми відмовляємося від 20 мільярдів гривень за 4 роки! А натомість будемо їх просити у партнерів. Тож виглядає така рекомендація нелогічною як для МВФ, так і для виконання Україною, бо ж все-таки Україна суверенна держава (дякуючи Силам Оборони!), якій гроші потрібні як ніколи.

Що цікаво, МВФ не приходив ані до Мінфіну, ані до Комітету з рекомендаціями, а навпаки Міністерство фінансів разом з Гетманцевим запитали про позицію МВФ, аби прикрити нею очевидно програшне рішення.

Та чи справді Міжнародний валютний фонд вимагає створити 20% пільгу на ТВЕН?

Не знаю, на що сподівався голова Комітету, коли так впевнено говорив про позицію МВФ: чи на те, що нардепи та громадськість не знають англійської, чи що не вміють читати?

У листуванні Мінфіну з МВФ останній рекомендує діапазон акцизної ставки на ТВЕН від 45 до 90 євро за 1000 штук, але водночас зазначає, що необхідно збалансовувати фінансові цілі та цілі у сфері охорони здоров’я.

Фінансові цілі у нас набагато критичніші, ніж у країн Європи, до досвіду яких апелюють тютюнові лобісти. До того ж середній акциз на цигарки у ЄС складає 177 євро на 1000 штук, тоді як ми тільки у 2028 році досягнемо 90 євро (за планом проєкту №11090).

Цілі у сфері охорони здоров’я у нас не менш критичні: в Україні смертність втричі перевищує народжуваність, від тютюну щороку помирає близько 100 тисяч людей, а споживання ТВЕН стрімко зростає, особливо серед молоді.

Наголошу, що тютюнові вироби для нагрівання й так мають купу преференцій порівняно з сигаретами: ароматизовані та смакові добавки (які, найгірше, роблять куріння "смачним" для дітей), дозволена реклама брендів, на пачках немає графічних попереджень про ризики куріння.

Водночас тютюнова індустрія просуває ці вироби найбільш інтенсивно та, очевидно, робить на них найбільшу ставку. Якщо ще дати податкову пільгу, це призведе до катастрофічного збільшення курців, насамперед за рахунок молоді, якій важливі стильні модні ґаджети.

Але ж Мінфіну тільки того й треба, аби українська молодь купувала вбивчу продукцію, бо ж вона “менш шкідлива” (прописано у пояснювальній записці ПЗУ №11090).

Фактично, Україна формує політику збільшення споживання тютюну, замість зменшення.

Тоді як профільна інституція в цьому питанні, Всесвітня організація охорони здоров’я, наголошує, що на сьогодні немає жодних підстав вважати ТВЕН менш шкідливими та потрібно оподатковувати їх на рівні з цигарками.

Ще було б добре, якби Міністерство охорони здоров’я не відмовчувалося і хоч якось би реагувало на ситуацію, адже оподаткування тютюнових виробів перш за все здійснюється заради захисту населення від куріння і вважається найбільш ефективною політикою в цьому напрямку.

Багатомільярдні недонадхоження у бюджет підуть в кишені спонсорам війни

За розрахунками фахівців ГО “Життя”, у разі створення 20% податкової преференції для ТВЕН бюджет недоотримає понад 18 млрд грн за 2025-2028 роки. Натомість ці гроші зароблять тютюнові гіганти.

Нагадаю, що на тютюновий ринок України ТВЕН постачають British American Tobacco, Philip Morris International та Japan Tobacco International. Дві останні компанії не вийшли з Росії та у серпні 2023 року були визнані НАЗК міжнародними спонсорами війни. PMI та JTI є найбільшими платниками податків в Росії серед транснаціональних компаній (8 млрд доларів за 2022 рік).

Зазначу, що за даними медіа, у 2025 році 40% усіх видатків бюджету РФ будуть спрямовані на армію. Тож можете бути впевнені, що наступна міжконтинентальна ракета, яка прилетить в українське місто, спонсорована компаніями, яким українська влада дарує пільги.

Україна ж позики міжнародних партнерів найчастіше не може використовувати на оборону, тоді як власними надходженнями може розпоряджатися на власний розсуд.

То що ж робити?

Українському бюджету потрібні гроші, надходження від тютюнових акцизів вже закладені Держбюджет-2025, тож підвищувати акцизи на тютюн однозначно треба. До того ж 90 євро на 1000 сигарет — це вимога 64 Директиви ЄС.

Водночас половинчасті рішення, які відображають інтереси спонсорів війни та негативно вплинуть на захист здоров’я суспільства, нас аж ніяк не влаштовують. Саме тому громадськість закликає народних депутатів під час другого читання підтримати поправки, які ліквідують податкову преференцію на ТВЕН. В іншому разі – повернути законопроєкт №11090 на доопрацювання в профільний комітет.

Коли українське суспільство змушене затягувати пояси через здорожчання та зростання податкового навантаження, надання податкових пільг тютюновим компаніям виглядає як знущання.

Така ситуація в умовах війни на виживання не просто абсурдна, але й потенційно фатальна, адже корумпованість влади, навіть у мирний час, підриває довіру, а в умовах війни може коштувати країні майбутнього.