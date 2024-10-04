Уряд ухвалив нормативні акти для системи еАкциз, яка має подолати контрабанду тютюну та алкоголю

Глава Мінцифри зазначив, що зараз збитки від контрабанди на цих ринках колосальні – лише за 2023 рік держава втратила понад 30 мільярдів.

Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи еАкциз, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“Наближаємо запуск цифрового продукту для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Кабмін ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи еАкциз. Ці документи, по суті, регулюватимуть використання еАкцизу бізнесом, держорганами та громадянами. Важливий етап підготовки до запуску”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз збитки від контрабанди колосальні – лише за 2023 рік держава втратила понад 30 мільярдів.

“еАкциз замінить цю ситуацію – українці перевірятимуть легальність продукту через “Дію”, адже на кожному офіційному продукті буде електронний акциз з унікальним кодом. Бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, швидко та прозоро”, – заявив міністр.

Він стверджує, що цифровізація сфери допоможе зекономити мільярди бюджету.