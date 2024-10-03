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Міноборони купаватиме електроенергію для ЗСУ через відкриті тендери

До участі в тендерах не допускатимуть компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану.

Міноборони купаватиме електроенергію для ЗСУ через відкриті тендери
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ. 

"Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту запроваджено нові прозорі та чіткі механізми закупівлі електроенергії", йдеться у повідомленні пресслужби міністерства. 

Відповідні зміни встановлені наказом Міністерства оборони України № 651.

Новий порядок передбачає відкриті тендери через електронну систему закупівель. 

Учасники тендерів повинні подати документи, що підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії. 

Крім того, вони зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників. 

До участі в тендерах не допускатимуть компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану.

На початку жовтня міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу системи оборонних закупівель.

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