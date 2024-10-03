Міноборони купаватиме електроенергію для ЗСУ через відкриті тендери

Міністерство оборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ.
"Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту запроваджено нові прозорі та чіткі механізми закупівлі електроенергії", йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.
Відповідні зміни встановлені наказом Міністерства оборони України № 651.
Новий порядок передбачає відкриті тендери через електронну систему закупівель.
Учасники тендерів повинні подати документи, що підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії.
Крім того, вони зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників.
До участі в тендерах не допускатимуть компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану.
На початку жовтня міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу системи оборонних закупівель.