Ігор Ліскі про збільшення податків: «Бізнес готовий платити, але хоче взаємодії від держави, рівних правил і системних змін»

Головна функція держави сьогодні — мобілізувати країну та зібрати необхідні податки, щоб покрити дефіцит бюджету. Однак зробити це буде набагато легше, якщо вибудувати правильну комунікацію і з суспільством, і з бізнесом. Бо бізнес готовий платити, але хоче взаємодії від держави, рівних правил для всіх і нарешті системних змін у податковій політиці, заявив голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. Під час дискусійної панелі, присвяченої збільшенню податків задля забезпечення армії, в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» він окреслив своє як представника великого бізнесу ставлення до збільшення оподаткування та змін, яких потребує бізнес-середовище.

Фото: Макс Требухов EFI Group. Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії

«Я особисто завжди був лібертаріанцем і поборником зниження податків й іншого адміністрування, але під час війни, я згоден з паном міністром (Сергієм Марченком, міністром фінансів. — Ред.), дискусія йде у трішки іншому ключі. А наше суспільство дещо інфантильно до цього ставиться. Я щоразу кажу, що зарплати нашим військовим платимо ми, платники податків. Якщо ми їх не забезпечимо, будемо платити іншій державі», — заявив Ігор Ліскі.

Він погодився, що до розподілу податків є питання, та сьогодні головне завдання держави — наповнити бюджет, щоб забезпечити військових і хоча б ту частину виробництва зброї, яка є, «бо без цього ми точно програємо війну».

Але як це правильно зробити — дискусії не вистачає, тоді як суспільство і бізнес мають певну недовіру до держави, зазначає бізнесмен. Водночас він перерахував можливі опції наповнення бюджету й питання, які до них виникають.

Військовий збір

«Чим мені подобається військовий збір — він зрозумілий, це на війну, на армію. Закінчиться війна, він піде», — сказав Ігор Ліскі, але запропонував зробити якомога менше винятків.

«Якщо ми вводимо військовий збір, він має бути і на ФОПів, і на айтішників, на всіх. Це буде зменшувати шляхи обходу й тінізації економіки», — вважає бізнесмен.

ФОП

Опція, що тісно пов’язана з попередньою. З одного боку, зазначив Ліскі, це священна корова для України. А з іншого боку — це легальний шлях уникнути повної сплати податків.

«Якщо військовий збір зросте до 5 %, фінансовий директор має абсолютно легальну альтернативу всіх звільнити і співпрацювати надалі як з ФОПами. Відкрив собі консалтинг — і тепер бухгалтер, маркетолог, фінансист його консультують. Невже під час війни немає розуміння, що ми втрачаємо від цього всі?» — зауважив підприємець.

Фото: Макс Требухов

Зростання ПДВ

«Я згоден, що легше трішки підняти ПДВ (ніж військовий збір. — Ред.). Але як воно буде адмініструватися? Де в нас керівник податкової? Його немає. А недовіра є», — поділився бізнесмен.

Митниця

«Історія, яка мене особисто болить. Ми зараз збираємося викручувати всі підприємства, думати, як виживати, а що в цей час робить митниця?» — зауважив Ліскі.

«Так, у нас будуть дорожчими айфони. Буде, можливо, дорожчим якийсь одяг тощо. Але це буде стимулювати українське виробництво. Що тут поганого? Невже ми не можемо раз і назавжди під час війни адмініструвати цю історію? Це суперважливо», — вважає голова EFI Group.

Адміністрування податків

Можна скільки завгодно закликати людей не купувати сірі айфони чи не платити за двома чеками в ресторані, та адмініструвати податки повинна держава, а не перекладати це на суспільство, упевнений бізнесмен.

«Активного суспільства дуже мало — приблизно 10 % у будь-якій країні. На них можна спиратися, можна радитися, вони можуть мати лідерську позицію. Але нам потрібне системне рішення в покращенні адміністрування», — заявив Ліскі.

Бо відсутність його вбиває конкуренцію та унеможливлює чесне ведення бізнесу.

«Якщо якийсь ділок поруч не буде платити податки, скручуватиме щось або в нього всі на ФОПах, як я буду конкурувати з ним? Я просто маю закритися. Тому що економіка працює так, що я не можу платити набіло, якщо хтось не платить. Або хтось завозить імпортне обладнання, що завгодно, дешевше, не сплачуючи ПДВ. Усе, він переміг. Два-три місяці — і я маю закритися. Ось як працює економіка», — розповів бізнесмен.

Фото: Макс Требухов EFI Group Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії

Економічне бронювання

«Я теж великий поборник виведення його з тіні. Якщо в нас є люди, які мають зараз працювати на країну, платити податки, треба дати їм цю можливість. Хоча б з умовами піврічного бронювання. Закінчиться воно — у тебе є легальна база, підприємство. Може, так станеться, що всі підуть на фронт, хто його знає. Але принаймні до того часу в нас буде розумна, керована ситуація в цій сфері», — відзначив бізнесмен.

І додав, що сьогодні економічне бронювання вкрай неправильно комунікують — «це не про те, що люди якісь не такі, не підуть служити і боронити країну, офіційно відкупляться».

«Це просто тимчасове погодження, зрозуміла, прогнозована ситуація, що людина може в рамках закону працювати», — сказав підприємець.

Приватизація

Голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group закликав державні органи не боятися роздержавлювати майно під час війни, прикриваючись тим, що зараз приватизація нікому не потрібна.

«Правильний момент може не настати. Ми його скільки чекали? Криза дев'ятого року, потім війна з 14 року», — додав він.

«У мене купа пропозицій. Але якість керування має покращуватися. Податкова й митниця — це ключові історії. Що б ми не хотіли, як би ми не думали, ми не зможемо обійтися. Без якісного керування цими двома органами фінанси завжди будуть кульгати», — резюмував бізнесмен.