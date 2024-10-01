Першою ділянкою, яку розмінують за держпрограмою, буде земля на Миколаївщині

Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем аукціону на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення.
Як повідомили у Мінекономіки, переможцем став оператор протимінної діяльності «Українські сервіси розмінування», який розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.
Це – перша в історії України підписана угода із розмінування ділянки сільськогосподарського призначення, як результат відкритих торгів у системі Prozorro.
Як повідомила перша віцепрем'єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко, завдяки конкуренції початкова ціна знизилась на понад один мільйон гривень.
Фермерське господарство подалося на участь в державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель у липні. Територія, яку потрібно розмінувати в Шевченковому, складається із 12 ділянок різного рівня складності. У перший рік війни ця територія фактивно знаходилася на лінії фронту.
Там зафіксовані касетні боєприпаси, протипіхотні та протитранспортні міни, боєприпаси до стрілецької зброї. Частина ділянок вкриті травою, на частині є також дерева і очерет. За розмінування ділянки оператор отримає 4,85 млн грн.
Загалом в системі Prozorro відбулося вже 11 подібних аукціонів. На торгах змагалося від 2 до 6 учасників. Падіння ціни під час торгів становило понад 18%, що зекономить для державного бюджету понад 44 мільйони гривень.
У системі Prozorro Центр гуманітарного розмінування оголосив 20 аукціонів із закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 6 690 га. Наступні девʼять аукціонів заплановані на 1 жовтня. Площа ділянок, на які закуповуватимуться послуги з розмінування, складає 2 470 га, а стартова ціна — понад 172 млн грн.
- Вчього на Миколаївщині з 30 тисяч гектарів сільськогосподарських земель станом на кінець вересня розмінували майже половину.
- на початку вересня Кабінет міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%.
- Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обовʼязково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.
- Верифікацію поданих фермерами заявок через Державний аграрний реєстр здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 100% суми на спеціальний рахунок, відкритий фермером в одному із державних банків, що беруть участь у програмі.
- Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.