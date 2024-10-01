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Першою ділянкою, яку розмінують за держпрограмою, буде земля на Миколаївщині

За розмінування ділянки оператор отримає 4,85 млн грн. 

Першою ділянкою, яку розмінують за держпрограмою, буде земля на Миколаївщині
Вибух снаряду, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем аукціону на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення. 

Як повідомили у Мінекономіки, переможцем став оператор протимінної діяльності «Українські сервіси розмінування», який розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області. 

Це – перша в історії України підписана угода із розмінування ділянки сільськогосподарського призначення, як результат відкритих торгів у системі Prozorro. 

Як повідомила перша віцепрем'єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко, завдяки конкуренції початкова ціна знизилась на понад один мільйон гривень. 

Фермерське господарство подалося на участь в державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель у липні. Територія, яку потрібно розмінувати в Шевченковому, складається із 12 ділянок різного рівня складності. У перший рік війни ця територія фактивно знаходилася на лінії фронту. 

Там зафіксовані касетні боєприпаси, протипіхотні та протитранспортні міни, боєприпаси до стрілецької зброї. Частина ділянок вкриті травою, на частині є також дерева і очерет. За розмінування ділянки оператор отримає 4,85 млн грн. 

Загалом в системі Prozorro відбулося вже 11 подібних аукціонів. На торгах змагалося від 2 до 6 учасників. Падіння ціни під час торгів становило понад 18%, що зекономить для державного бюджету понад 44 мільйони гривень.

У системі Prozorro Центр гуманітарного розмінування оголосив 20 аукціонів із закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 6 690 га. Наступні девʼять аукціонів заплановані на 1 жовтня. Площа ділянок, на які закуповуватимуться послуги з розмінування, складає 2 470 га, а стартова ціна — понад 172 млн грн. 

  • Вчього на Миколаївщині з 30 тисяч гектарів сільськогосподарських земель станом на кінець вересня розмінували майже половину.
  • на початку вересня Кабінет міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%. 
  • Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обовʼязково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.
  • Верифікацію поданих фермерами заявок через Державний аграрний реєстр здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 100% суми на спеціальний рахунок, відкритий фермером в одному із державних банків, що беруть участь у програмі.
  • Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.
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