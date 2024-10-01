Першою ділянкою, яку розмінують за держпрограмою, буде земля на Миколаївщині

Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем аукціону на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомили у Мінекономіки, переможцем став оператор протимінної діяльності «Українські сервіси розмінування», який розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.

Це – перша в історії України підписана угода із розмінування ділянки сільськогосподарського призначення, як результат відкритих торгів у системі Prozorro.

Як повідомила перша віцепрем'єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко, завдяки конкуренції початкова ціна знизилась на понад один мільйон гривень.

Фермерське господарство подалося на участь в державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель у липні. Територія, яку потрібно розмінувати в Шевченковому, складається із 12 ділянок різного рівня складності. У перший рік війни ця територія фактивно знаходилася на лінії фронту.

Там зафіксовані касетні боєприпаси, протипіхотні та протитранспортні міни, боєприпаси до стрілецької зброї. Частина ділянок вкриті травою, на частині є також дерева і очерет. За розмінування ділянки оператор отримає 4,85 млн грн.

Загалом в системі Prozorro відбулося вже 11 подібних аукціонів. На торгах змагалося від 2 до 6 учасників. Падіння ціни під час торгів становило понад 18%, що зекономить для державного бюджету понад 44 мільйони гривень.

У системі Prozorro Центр гуманітарного розмінування оголосив 20 аукціонів із закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 6 690 га. Наступні девʼять аукціонів заплановані на 1 жовтня. Площа ділянок, на які закуповуватимуться послуги з розмінування, складає 2 470 га, а стартова ціна — понад 172 млн грн.