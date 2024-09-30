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ЗМІ: РФ транспортує нафту через Фінську затоку на непридатних для виходу в море танкерах

Російські судна, який РФ транспортує нафту, непридатні для виходу в море, а більш як половина – не застраховані належним чином.

ЗМІ: РФ транспортує нафту через Фінську затоку на непридатних для виходу в море танкерах
Фото: ЕРА/UPG

Російський "тіньовий флот", за допомогою якого РФ транспортує нафту через Фінську затоку в обхід санкцій ЄС, взагалі не придатний для виходу у море, а частина танкерів не застрахована. 

Про це пише видання Yle.

Як зазначає видання у своєму розслідуванні, з січня по травень 2024 року через Фінську затоку пройшло близько 600 танкерів з російською нафтою. Майже половина з них, 283, належали до тіньового флоту. Багато з них за цей період кілька разів відвідували російські нафтові порти.

Розслідування Svenska Yle також показує, що навесні нафтовий танкер з чорного списку проходив через Фінську затоку кожні два тижні.

З 283 суден тіньового флоту 11 потрапили до чорного списку.

Якщо судно потрапляє до "чорного списку", це означає, що воно перебуває в настільки поганому стані або має настільки серйозні недоліки, що його заборонено експлуатувати.

Окрім того, що багато нафтових танкерів не застраховані належним чином, вони також не придатні для виходу в море. Майже 7 з 10 нафтових танкерів РФ, що курсують Фінською затокою, мають вік 15 років і більше.

Чіткого обмеження терміну експлуатації нафтових танкерів не існує, але експерти стверджують, що після 15 років ризик виникнення технічних проблем зростає.

Ще однією проблемою є прапор, під яким плаває судно. Багато нафтових танкерів зареєстровані в таких країнах, як Габон і Коморські острови. Це сучасні "зручні прапори", які не підпорядковуються міжнародним правилам.

Зупинити рух танкерів, які забирають російську нафту в російських нафтових гаванях Усть-Луга і Приморськ у дальньому кінці Фінської затоки, складно.

"Рух відбувається в міжнародних водах, і прибережна держава не може втручатися", – пояснює заступник командира Секції морського нагляду Фінської затоки Мікко Хірві.

Втрутитися може лише держава прапора або держава порту, якщо судно заходить у гавань. Нафтові танкери, що перевозять російську нафту, уникають портів Балтійського моря. А оскільки держави прапора – це "зручні прапори", ситуація не стає кращою.

"Досі держави прапора не втручалися", – каже Хірві.

Таким чином, російський трафік нафти продовжиться.

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