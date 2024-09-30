Carlsberg Ukraine передала 1 млн грн на реабілітацію за результатами Бігозбору

Понад 800 учасників виходили на пробіжки і сумарно подолали 100 000 км, які компанія конвертувала в 1 мільйон гривень на облаштування майданчика для навчання ходьби в Центрі реабілітації

У вересні Carlsberg Ukraine спільно з Run Ukraine підбила підсумки благодійного Бігозбору "Твій кілометр – їх крок!". Протягом двох місяців понад 800 учасників виходили на пробіжки і сумарно подолали 100 000 км, які компанія конвертувала в 1 мільйон гривень на облаштування майданчика для навчання ходьби в Центрі реабілітації на півдні України.

Лікарня має стаціонарні відділення, поліклініку, діагностичні підрозділи, відділення реконструктивної та пластичної хірургії та реабілітаційний центр зі стаціонаром цілодобового перебування та амбулаторним прийомом. З 2022 року лікарня не зупиняла свою роботу. За перше півріччя 2024 року 63 000 пацієнтів вже пройшли лікування в установі.

Методологія збору полягала в трекінгу кілометрів за допомогою безкоштовного застосунку Strava. Кожен учасник реєстрував свої пробіжки у додатку, що дозволяло Run Ukraine фіксувати прогрес.

"Команда Carlsberg Ukraine вірить, що кожен крок на шляху до реабілітації наближає нас до зцілення та відновлення. Реабілітація, відбудова та забезпечення питною водою тих, хто цього потребує – пріоритети благодійності компанії з початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року за підтримки Carlsberg Group було реалізовано понад 40 благодійних проєктів на суму близько 500 млн гривень", - йдеться у повідомленні компанії.