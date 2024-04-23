ВМС Швеції підозрює російський "тіньовий флот" у шпигунстві

Російський тіньовий флот щодня пересувається в Балтійському морі навантажений сотнями тисяч тонн нафтопродуктів, може використовуватися для шпигування РФ.

Про це заявила командувачка Військово-морських сил Швеції Єва Скуг Хаслум, пише SVT.

Єва Скуг Хаслум пояснила, що країна стежить за переміщеннями і що є документи, які підтверджують, що деякі кораблі можуть бути використані для радіорозвідки, тобто перехоплення повідомлень.

"Наприклад, ми знаходимо антени і щогли, які зазвичай не належать рибальському судну. Тому зрозуміло, що в того, що рухається в морі, іноді є й інші цілі в їхній діяльності", — зазначила вона.

Вона каже, що кораблі можуть використовувати в гібридних операціях, "наприклад, іноземне судно може зайти в шведський порт під виглядом пошуку порту екстреної допомоги у зв'язку з аварією".

"Є багато чого, що може відбутися у формі гібридної операції чи чогось подібного", — каже Ева Скуг Хаслум.