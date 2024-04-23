Україна отримає від Данії понад 400 млн євро на відбудову і підтримку критичної інфраструктури

Обидві держави також посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.

Підписання меморандуму між Україною і Данією

Україна і Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої держави.

Як повідомляє Міністерств економіки, документ передбачає виділення Данією близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Меморандум підписали перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко і міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Представники урядів домовились про сприяння зустрічам між данським та українським бізнесом, зокрема через Український Інвестиційний Форум, а також сприяння створенню та впровадженню механізмів позик і гарантій, спрямованих на підтримку України.

Україна і Данія також посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.

Уряди обох держав опрацьовуватимуть можливості для подальшого співробітництва між данськими компаніями та Україною у сфері суднобудування, пов’язані з військово-морським потенціалом. Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю.