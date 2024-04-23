У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
ГоловнаСвіт

Україна отримає від Данії понад 400 млн євро на відбудову і підтримку критичної інфраструктури

Обидві держави також посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.

Україна отримає від Данії понад 400 млн євро на відбудову і підтримку критичної інфраструктури
Підписання меморандуму між Україною і Данією
Фото: Мінекономіки

Україна і Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої держави.

Як повідомляє Міністерств економіки, документ передбачає виділення Данією близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику. 

Меморандум підписали перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко і міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу. 

Представники урядів домовились про сприяння зустрічам між данським та українським бізнесом, зокрема через Український Інвестиційний Форум, а також сприяння створенню та впровадженню механізмів позик і гарантій, спрямованих на підтримку України.

Україна і Данія також посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.

Уряди обох держав опрацьовуватимуть можливості для подальшого співробітництва між данськими компаніями та Україною у сфері суднобудування, пов’язані з військово-морським потенціалом. Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies