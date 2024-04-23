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Українці, яких примусово забрали в армію РФ, можуть уникнути відповідальності. Прокуратура озвучила умови

Такі питання в індивідуальному порядку вирішуватиме суд.

Українці, яких примусово забрали в армію РФ, можуть уникнути відповідальності. Прокуратура озвучила умови
Мобілізація в російську армію
Фото: змі окупантів

Українці, які жили на тимчасово окупованих територіях і котрих насильно мобілізували у російську армію, можуть уникнути відповідальності.

У відповіді на запит видання ZMINA начальник відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя Єгор Рєбров повідомив, що такі особи можуть здатися добровільно у полон, звернувшись до державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими “Хочу жить”.

Насильно мобілізовані можуть уникнути притягнення до відповідальності, якщо в суді доведуть факт примусу.

“Наявність доказів, що відносно особи здійснювався примус, може бути підставою для непритягнення такої особи до кримінальної відповідальності. Водночас законодавством України не визначено чіткий перелік таких підстав”, – йдеться у відповіді за підписом Рєброва. 

Посадовець зазначив, що питання притягнення до кримінальної відповідальності громадян України за участь у бойових діях у складі російської армії “вирішуються індивідуально в кожному випадку з урахуванням усіх обставин, встановлених у кримінальному провадженні”. Винуватість особи встановлює суд на основі дослідження доказів, які суддя вважає достатніми. 

У прокуратура наголосили, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, державі-агресору заборонено примушувати населення окупованої території служити в її збройних силах. Так само заборонено чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до окупаційної армії, адже це порушує ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четверта Женевська конвенція).

Натомість Росія постійно порушує міжнародне право і погрожує жителям ТОТ кримінальною відповідальністю за "ухилянство" і проводить рейди для вручення повісток. При цьому до примусової мобілізації долучаються керівники підприємств, котрі погрожують працівникам звільненням за відмову служити у російських збройних силах.

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