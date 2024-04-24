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Дмитро Кулеба: Росію зупинить єдиний фронт усієї України та всіх її партнерів

Міністр вважає, що партнерам необхідно збільшити виробництво зброї та озброєнь, як це зробила Україна.

Дмитро Кулеба: Росію зупинить єдиний фронт усієї України та всіх її партнерів
міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: Макс Требухов

Відновлення військової допомоги США для потреб України буде недостатньо для перемоги над Росією.

Як заявив в інтерв'ю The Guardian міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, країну-агресора зупинить єдиний фронт усієї України та всіх її партнерів.

Міністр зазначив, що Заходу необхідно збільшити виробництво зброї та озброєнь, як це зробила Україна. Наразі ситуація на полі бою така, що Росія переважає Україну у зброї майже в десять разів, у той же час Києву не вистачає засобів ППО відбивати атаки.

"Коли я бачу, чого досягла Росія у створенні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, то я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що епоха миру в Європі закінчилася", - сказав Дмитро Кулеба.

Міністр вважає, що союзникам України слід перейти від вираження співчуття і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей та руйнації держави.

За словами глави українського МЗС, пік військово-промислового виробництва з боку союзників України очікується не раніше кінця 2024 року. При цьому Київ очікує, що війна триватиме до наступного року, а Росія розпочне літній наступ і наразі перебуває у процесі мобілізації додаткових 100 000 осіб для бойових дій.

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