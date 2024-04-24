Після збиття Ту-22М3 ворог зменшив використання важкої авіації з півдня, - Євлаш

Однак, у ворога є різні носії, тому росіяни не відмовляться від продовження ракетних ударів по нашій інфраструктурі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що після збиття російського Ту-22М3 ворог зменшив використання стратегічної авіації в акваторії Чорного моря.

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог вже давно воює на всю свою потужність. Єдине, що залишилось у його арсеналі - це використання ядерної зброї. Ворог використовує усі наявні види ракет і носії для них, стратегічну й тактичну авіацію. Використовується гіперзвукова зброя "Циркон", "Кинджал". Куди вже більше, складно сказати. Наразі контингент, який присутній на території України, досить серйозний. Тобто на більше росіянам вже важко спромогтися", - зауважив Євлаш.

При цьому він наголосив, що у ворога ще є різні носії. Тому не можна сказати, що росіяни відмовляться від продовження ракетних ударів по нашій інфраструктурі.

"Однак, їм потрібно 10 разів переосмислити свої дії перед тим, як відправляти черговий літак в акваторію Чорного та Азовського морів. Окрім того, була досить успішна робота зі знищення радіолокаційних станцій, які наводили удари по нашій країні. Тому протягом останнього часу використання авіації з півдня України дещо зменшилась", - наголосив Євлаш.