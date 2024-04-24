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Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій, щоб управляти партнерською допомогою

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій, щоб управляти партнерською допомогою
Міноборони
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій, щоб забезпечувати управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами.

Про це повідомили на сайті Міноборони. 

"Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами", – сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Офіс підтримуватиме діяльність робочої групи на чолі з міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ, якими керуватимуть заступники міністра за напрямками діяльності кожної коаліції.

Зазначається, що станом на зараз вже створено 8 коаліцій, серед них такі як коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної і протиракетної оборони.

Кількість заявлених коаліцій
Фото: Міноборони
Кількість заявлених коаліцій

Формат коаліцій спроможностей був створений у 2023 році для більш ефективного надання допомоги країнами-партнерами в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.

За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також про свої наміри взяти учсть у коаліціях заявили Японія та Австралія.

У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікувався у "Рамштайн 2.0". Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби.

Архітектура діяльності коаліцій
Фото: Міноборони
Архітектура діяльності коаліцій

"Міністерство оборони закликає всі країни активізувати свої зусилля у відбитті російської агресії і приєднатись до тієї коаліції, яка найбільше відповідає можливостям кожної з них у наданні військової допомоги Україні", – додали у відомстві. 

  • 26 березня, у Варшаві запустили Коаліцію бронетехніки на підтримку України. Цю ініціативу запропонували Польща та Німеччина. Її Велика Британія, Швеція та Італія. У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. 
  • 17 лютого у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України офіційно стартувала Коаліція дронів. Міністр оборони України підписав відповідний лист.
  • 15 лютого стало відомо, що Велика Британія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію для створення життєво важливих можливостей України з виробництва безпілотників.
  • 14 лютого Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Франції Себастьєн Лекорню підписали угоду про створення коаліції спроможностей для розбудови протиповітряної оборони України.
  • Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії та Коаліція авіації.
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