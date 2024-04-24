Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій, щоб управляти партнерською допомогою

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій, щоб забезпечувати управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами.
Про це повідомили на сайті Міноборони.
"Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами", – сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
Офіс підтримуватиме діяльність робочої групи на чолі з міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ, якими керуватимуть заступники міністра за напрямками діяльності кожної коаліції.
Зазначається, що станом на зараз вже створено 8 коаліцій, серед них такі як коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної і протиракетної оборони.
Формат коаліцій спроможностей був створений у 2023 році для більш ефективного надання допомоги країнами-партнерами в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.
За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також про свої наміри взяти учсть у коаліціях заявили Японія та Австралія.
У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікувався у "Рамштайн 2.0". Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби.
"Міністерство оборони закликає всі країни активізувати свої зусилля у відбитті російської агресії і приєднатись до тієї коаліції, яка найбільше відповідає можливостям кожної з них у наданні військової допомоги Україні", – додали у відомстві.
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