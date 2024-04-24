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Судитимуть експосадовицю Держпродспоживслужби, яка "зібрала" хабарів на 3,5 млн гривень

Під час обшуків у жінки знайшли майже два мільйони гривень у різній валюті та записи щодо отриманих хабарів.

Судитимуть експосадовицю Держпродспоживслужби, яка "зібрала" хабарів на 3,5 млн гривень
Ексчиновниця Держпродспоживслужби
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині судитимуть експосадовицю Держпродспоживслужби, якій повідомили про підозру у березні цього року. Жінка систематично вимагала хабарі зі своїх підлеглих. Вдалося задокументувати отримання нею хабарів на загальну суму близько 3,5 мільйонів гривень. 

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

"Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексдиректора регіональної лабораторії Держпродспоживслужби за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 3, 4 ст. 368 КК України)", – зазначили прокурори. 

Протягом минулого року обвинувачена налагодила схему одержання хабарів від підлеглих працівників лабораторій ветеринарно-санітарної медицини міста Дніпра та області.

За неправомірну вигоду посадовиця обіцяла не влаштовувати перевірки та не звільняти працівників лабораторій із займаних посад. Також вона одержала хабар від одного із лікарів ветеринарної медицини за переведення його на іншу посаду. 

Загалом задокументовано отримання обвинуваченою 3,5 млн гривень неправомірної вигоди. Під час санкціонованих обшуків вилучено майже 1,8 млн грн у різних валютах, чорнові записи щодо сум отриманої неправомірної вигоди, мобільні телефони, документацію.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. 

На початку квітня викрили посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які щомісячно заробляли мільйони гривень на експортерах сільськогосподарської продукції. Посаджовці служби у Одеській та Запорізькій областях організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи.

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