Слідство встановило, що в Одеській та Запорізькій областях посадовці Держпродспоживслужби організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів і виготовлення актів про результати обстеження.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили, що викрили посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які щомісячно заробляли мільйони гривень на експортерах сільськогосподарської продукції.

Слідство встановило, що співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи.

ДБР зазначає, що фактично посадовці Держпродспоживслужби створили організовану злочинну групу зі чітким розподілом ролей та обов’язків. До її складу входило понад 11 людей, серед них керівник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

Також до її складу входили двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та двоє з Запорізької області, цивільні особи, в тому числі керівники брокерських компаній, що виконували ролі посередників.

За попередніми оцінками, «ділки» отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад 160 тис. доларів США.

У різних регіонах України проведено 60 обшуків, під час яких вже знайдено та вилучено понад 100 тис. доларів США та 500 тис. грн від незаконної діяльності, вилучено 8 автомобілів еліт-класу, записники з переліком розподілу сум між учасниками схеми, а також чорнові записи та комп’ютерну техніку на якій виготовлялись вилучені документи; інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування.

Затримано п’ятьох учасників злочинної групи та повідомлено їм про підозри в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України)

Також планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки.

Слідчі дії продовжуються.