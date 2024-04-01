Працівнику столичного ТЦК повідомили про підозру у хабарництві

Правоохоронці вважають, що він “продавав” відстрочку від мобілізації.

Правоохоронці викрили у корупційній схемі провідного спеціаліста мобілізаційного відділу одного зі столичних районних ТЦК та СП.

Про це повідомила преслужба Нацполіції України.

“Поліцейські встановили, що до працівника ТЦК СП звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік. Сам чоловік мешкав у Дніпрі й мав приїхати до столиці, а щоб офіційно працевлаштуватися йому треба перебувати на військовому обліку”, - розповіли в поліції.

Співробітник ТЦК запевнив, що робітника відразу мобілізують на військову службу. Водночас він запропонував за 300 доларів вплинути на своє керівництво, щоб надати дніпрянину відстрочку.

Правоохоронці задокументували злочинну пропозицію службовця та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Працівнику ТЦК загрожує до 5 років позбавлення волі.