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Внаслідок російського удару поранена мешканка Кривого Рогу, - Вілкул

Жінка в лікарні, її стан не важкий.

Сьогодні ввечері, 1 квітня, російська окупаційна армія завдала удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

“По наслідкам ракетної атаки по місту в 20:35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка”, - написав Вілкул. 

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Внаслідок обстрілу є невелика кількість вибитих вікон, комунальники вже працюють. 

Олександр Вілкул запевнив, що завтра 7:00 почнеться поквартирний обхід і збір заяв на матдопомогу від міста та видача будівельних матеріалів.

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