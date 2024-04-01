Внаслідок російського удару поранена мешканка Кривого Рогу, - Вілкул

Жінка в лікарні, її стан не важкий.

Сьогодні ввечері, 1 квітня, російська окупаційна армія завдала удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“По наслідкам ракетної атаки по місту в 20:35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка”, - написав Вілкул.

Внаслідок обстрілу є невелика кількість вибитих вікон, комунальники вже працюють.

Олександр Вілкул запевнив, що завтра 7:00 почнеться поквартирний обхід і збір заяв на матдопомогу від міста та видача будівельних матеріалів.