У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків, - Київтеплоенерго

В Києві завершується відключення житлових будинків від тепла, відключено вже 97% житлових будинків.
Про це повідомила пресслужба Київтеплоенерго.
Уточнюється, що за індивідуальними заявками відключено понад 99% житлових будівель ОСББ і ЖБК. Також від тепла відключили майже 80% відомчого житла.
Водночас триває відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо. У них відключення відбувається за письмовими заявками керівників, враховуючи специфіку закладів.
Завершення опалювального сезону в Києві почали 28 березня у зв’язку із суттєвим потеплінням.
- "Нафтогаз" розраховує заощадити до 500 млн кубометрів газу завдяки ранньому завершенню опалювального сезону. Однак, навіть із такою економією поки що передчасно говорити про відновлення експорту.
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Цю зиму Україна пройшла зиму на газі власного видобутку. Напередодні зимового сезону Чернишов повідомляв, що в українських підземних сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу. Він зауважував, що Україна продовжує власний видобуток газу і має "історичний шанс" обійтися цієї зими без імпорту.