У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків, - Київтеплоенерго

В Києві завершується відключення житлових будинків від тепла

В Києві завершується відключення житлових будинків від тепла, відключено вже 97% житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба Київтеплоенерго.

Уточнюється, що за індивідуальними заявками відключено понад 99% житлових будівель ОСББ і ЖБК. Також від тепла відключили майже 80% відомчого житла.

Водночас триває відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо. У них відключення відбувається за письмовими заявками керівників, враховуючи специфіку закладів.

Завершення опалювального сезону в Києві почали 28 березня у зв’язку із суттєвим потеплінням.

"Нафтогаз" розраховує заощадити до 500 млн кубометрів газу завдяки ранньому завершенню опалювального сезону. Однак, навіть із такою економією поки що передчасно говорити про відновлення експорту.