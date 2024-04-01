У Києві затримали колаборанта, який допомагав росіянам виробляти "зуби дракона"

У Києві затримали колаборанта, власника декількох підприємств у Бердянську, який постачав до Росії будматеріали для зведення укріплень у тимчасово окупованих південних регіонах України. Також він допомагав виготовляти так звані "зуби дракона".

Про це повідомила Служба безпеки України.

Після захоплення Бердянська зрадник почав співпрацювати з окупантами: постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті. Зокрема, йдеться про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як "зуби дракона".

Згодом фігурант виїхав до Києва, звідки продовжив керувати незаконним бізнесом у тимчасово окупованій частині Запорізької області, залишивши там повний склад свого топменеджменту та налагодивши дистанційну роботу.

Саме за вказівкою колаборанта його підлеглі у Бердянську "перереєстрували" підконтрольні місцеві підприємства за російським "законодавством" і почали регулярно поповнювати бюджет країни-агресора у вигляді сплати до нього податків.

Під час обшуку у помешканні затриманого у Києві виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності на користь Росії.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Зловмисник перебуває під вартою.