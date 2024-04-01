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СБУ затримала агента РФ, який готував ракетний удар по залізниці

Зрадником виявився працівник місцевого підрозділу Укрзалізниці, ідеологічний прихильник рашизму.

СБУ затримала агента РФ, який готував ракетний удар по залізниці
Фото: СБУ

У Чернігові Служба безпеки затримала російського агента, який готував ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України. Ще однією потенційною ціллю ворога були платформи для вантажного обслуговування рухомих складів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агент мав перевірити розвіддані окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки ЗСУ. Для цього він приховано відслідковував рух ешелонів, а також фіксував напрямки їхніх маршрутів та місця зупинок.

Інформацію він мав дистанційно передати своєму російському куратору у вигляді координат залізничної гілки та пунктів вантажного обслуговування рухомих складів. Загарбники планували використати її для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці, щоб порушити логістику ЗСУ.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали зрадника. Ним виявився працівник місцевого підрозділу Укрзалізниці, ідеологічний прихильник рашизму. З минулого року він став активним учасником російських Телеграм-каналів і таким чином потрапив у поле зору окупантів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Раніше в Дніпрі затримали посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ.

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