СБУ прокоментувала вимогу Росії арештувати Малюка

"РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги - на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", - наголосила українська спецслужба.

Служба безпеки України прокоментувала вимогу російського МЗС арештувати очільника спецслужби Василя Малюка, передає "Укрінформ".

У пресслужбі СБУ зазначили, що країна-агресор може лише зробити заяву про свою поразку.

"Будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги - на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі. СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, аби пришвидшити цей час. І наближає Перемогу України щодня", - наголосили в пресслужбі.

СБУ відзначила, що російські дипломати намагаються апелювати до норм міжнародного права, зокрема, до Конвенції про боротьбу з тероризмом, та при цьому забувають, що саме російський диктатор Володимир Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук.

"Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату", - зазначили в СБУ.