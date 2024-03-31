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СБУ прокоментувала вимогу Росії арештувати Малюка

"РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги - на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", - наголосила українська спецслужба.

СБУ прокоментувала вимогу Росії арештувати Малюка
Голова СБУ Василь Малюк
Фото: Макс Требухов

Служба безпеки України прокоментувала вимогу російського МЗС арештувати очільника спецслужби Василя Малюка, передає "Укрінформ".

У пресслужбі СБУ зазначили, що країна-агресор може лише зробити заяву про свою поразку.

"Будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги - на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі. СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, аби пришвидшити цей час. І наближає Перемогу України щодня", - наголосили в пресслужбі.

СБУ відзначила, що російські дипломати намагаються апелювати до норм міжнародного права, зокрема, до Конвенції про боротьбу з тероризмом, та при цьому забувають, що саме російський диктатор Володимир Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук.

"Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату", - зазначили в СБУ.

  • Цій заяві передувала вимога МЗС РФ до влади України арештувати керівника Служби безпеки Василя Малюка, також країна-агресор звинувачує нашу у терактах на території РФ.
  • У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.
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