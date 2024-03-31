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Унаслідок ракетної атаки росіян на Херсонщині поранено двох людей

Окупанти завдали удару по Бериславському району ракетою С-300.

Унаслідок ракетної атаки росіян на Херсонщині поранено двох людей
Херсонщина, наслідки ракетної атаки росіян
Фото: прокуратура

Окупанти завдали удару по Бериславському району Херсонської області, попередньо - ракетою С-300.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 31 березня 2024 року, близько 15:15, збройні сили РФ вдарили по одному з населених пунктів Бериславського району. Попередньо, атакували ракетою типу С-300", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху постраждало двоє місцевих жителів. Обох доставляють у лікарню.

Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередачі.

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